شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على رئيس وزراء بريطانيا لغلق المدارس والان نبدء بالتفاصيل
وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وأعلن جونسون عن تدابير يوم الخميس تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاج بالمستشفى.
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