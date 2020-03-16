شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على رئيس وزراء بريطانيا لغلق المدارس والان نبدء بالتفاصيل

تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.

وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأعلن جونسون عن تدابير يوم الخميس تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاج بالمستشفى.