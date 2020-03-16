شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جورجيا حظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي تشيكوفاني في إفادة صحفية أن هذا القرار يأتي للحد من انتشار الفيروس بعد أن سجلت جورجيا 33 حالة إصابة بالفيروس.

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