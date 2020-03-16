المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر فتح حساب بالبنك المركزي بشأن مكافحة كورونا

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، الاثنين، فتح حساب لدى البنك المركزي بشأن مكافحة فايروس كورونا. وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية فؤاد حسين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد والذي ترأسه وزير المالية وبحضور وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ومستشارو رئيس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزير النفط فتح الحساب المرقم ٧٠٧٧٧ لدى البنك المركزي العراقي لغرض استقبال التبرعات والمنح من جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والافراد من داخل وخارج العراق لدعم جهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة ومديرياتها بالخصوص لمكافحة فايروس كورونا المتجدد".



وأضاف المكتب الاعلامي، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية والصحة والتخطيط وممثلين عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات واقليم كردستان لوضع الآليات الخاصة والاشراف على عملية الصرف".

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