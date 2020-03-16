نائب يدعو لإنزال أقصى العقوبات بحق مستغلي الأزمة ومن يرفع الأسعار

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الاثنين، إلى إنزال أقصى العقوبات بحق أي تاجر او شخص مهما كان ومهما كانت الجهة التي تسنده بحال ثبت عليه استغلال الازمة لتحقيق مصالح خاصة وضيقة على حساب المواطن الفقير.





وأضاف أن "هذه التصرفات من قبل ضعاف النفوس ليست من شيمة الناس الاصلاء او اصحاب الغيرة على بلدهم وشعبهم، بل هي نقطة سوداء بجبين اؤلئك الجشعين ولا بد من وضع حد لها خاصة ان شريحة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود يمثلون السواد الاكبر من ابناء هذا الشعب واي مصاريف او اعباء مالية اضافية ستكون صعبة وربما مستحيلة لعدد كبير من العوائل البسيطة". وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إننا ومن خلال الجولات الميدانية والاتصالات التي وردت الينا من المواطنين فقد لمسنا ارتفاع فاحش باسعار المواد الغذائية الاساسية بعد اعلان الحكومة فرض حظر تجوال لاسبوع لاحتواء فايروس كورونا".وأضاف أن "هذه التصرفات من قبل ضعاف النفوس ليست من شيمة الناس الاصلاء او اصحاب الغيرة على بلدهم وشعبهم، بل هي نقطة سوداء بجبين اؤلئك الجشعين ولا بد من وضع حد لها خاصة ان شريحة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود يمثلون السواد الاكبر من ابناء هذا الشعب واي مصاريف او اعباء مالية اضافية ستكون صعبة وربما مستحيلة لعدد كبير من العوائل البسيطة". وأوضح الدهلكي، أن "الحكومة ارادت من قرار فرض حظر التجوال حماية المواطنين من مخاطر كورونا لكنها بحال تجاهلت تجار الازمات ولم تضربهم بقوة، فحينها ستجعل الناس تموت من الجوع والرعب بدل الموت بكورونا وهو امر غير مقبول".

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وشدد على "أهمية ان تأخذ الحكومة والجهات الرقابية وخاصة وزارة الداخلية دورها الحقيقي بمتابعة الاسواق المحلية والاسعار ومحاسبة كل من يستغل الازمة باقصى العقوبات مع وضع ارقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين حول هؤلاء المنتفعين من هموم الناس ومصائبهم".

وتابع الدهلكي، أن "الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية خصوصاً، لتكثيف دورياتها ووضع ارقام هواتف في بغداد والمحافظات للتبليغ عن اي حالات استغلال او رفع للاسعار بشكل فاحش يمارسها تجار الازمات مستغلين الازمة الحالية"، مؤكداً على "أهمية ايقاع اقصى العقوبات باي تاجر او شخص مهما كان ومهما كانت الجهة التي تسنده بحال ثبت عليه استغلال الازمة لتحقيق مصالح خاصة وضيقة على حساب المواطن الفقير".