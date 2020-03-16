نقيب الصحفيين يوجه رسالة الى الاسرة الصحفية بشأن كورونا

وجه نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، الاثنين، رسالة الى الاسرة الصحفية بشأن فايروس كورونا، داعيا اياهم الى عدم التنقل الا للضرورات، والالتزام بالتوجيهات الحكومية.
وقال اللامي في رسالة مصورة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ايها الزملاء في الاسرة الصحفية العراقية في بغداد والمحافظات ادعوكم اليوم الى تجنب خطر وباء فايروس كورونا".
وأضاف اللامي، "كما تعلمون الفايروس بدء يفتك بالشعوب، ودول كبرى لا تستطيع لغاية الآن ايقاف خطورته، فاوصيكم بعدم التنقل بشكل دائم الا للضرورات واخذ اساليب الوقاية الحقيقية، ولبس الكمامات".
وتابع، ادعوكم ايضا الى "تثقيف المواطنين، والالتزام بكل التوجيهات من خلية الأزمة ووزارة الصحة والدوائر المعنية"، مخاطبا اياهم بالقول "حياتكم لدينا اهم".
وأضاف اللامي، "كما تعلمون الفايروس بدء يفتك بالشعوب، ودول كبرى لا تستطيع لغاية الآن ايقاف خطورته، فاوصيكم بعدم التنقل بشكل دائم الا للضرورات واخذ اساليب الوقاية الحقيقية، ولبس الكمامات".
وتابع، ادعوكم ايضا الى "تثقيف المواطنين، والالتزام بكل التوجيهات من خلية الأزمة ووزارة الصحة والدوائر المعنية"، مخاطبا اياهم بالقول "حياتكم لدينا اهم".
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