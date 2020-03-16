بسبب كورونا.. ماليزيا تمنع دخول الوفود السياحية

قررت السلطات الماليزية، الاثنين، منع دخول الوفود السياحية إلى البلاد، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فايروس كورونا. وذكرت "سكاي نيوز" ان "السلطات الماليزية قررت حظر سفر المواطنين، فيما قررت منع دخول الوفود السياحية". وكانت ماليزيا قد سجّلت، أمس الأحد، أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، بفيروس كورونا بنحو 190 حالة جديدة.



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