نائبة: بعض القوى السياسية تسعى للابقاء على حكومة عبد المهدي

وقالت جودت في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين منذ عدة أشهر وهم معتصمون في الشوارع وكورونا دخلت بشكل فعلي لتهديد الشعب العراقي والقوى السياسية جالسة حتى اليوم لا تستطيع اختيار اسم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء رغم ان العراق بلد عريق وفيه من القامات والخبرات من الجنسين ما لايعد ولا يحصى".وأضافت جودت، أن "جميع الكتل السياسية التي تعرقل حسم هذا الملف لديها اهداف، ونتوقع بشكل شخصي ان بعض القوى السياسية تدور في هذه الحلقة المفرغة بغية الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي التي حصلت فيها على منافع ومغانم لايمكن لها ان تحصل عليها بأية حكومة اخرى".

وتابعت جودت، أن "تلك القوى السياسية تريد الابقاء على مكاسبها، اما الشعب العراقي فلا يهمها لاي مكان يصل او ماذا يحدث له، دون ان يهتموا للانهيار الاقتصادي والوضع الامني المتردي وهيبة البلد وسيادته المستباحة والتهديد الصحي والفساد في كل قطاعات الحكومة"، لافتة الى انه "بحال فشل القوى الشيعية بالتوافق على شخصية فان الخيار سيكون بترشيح رئيس الجمهورية لشخصية بحسب قناعته مع احترامنا لكل الشخصيات".



يشار الى أن النائب عبود العيساوي أعلن، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع لتقديم قائمة أسماء لرئيس الجمهورية لاختيار احدهم لتكليفه برئاسة الحكومة.