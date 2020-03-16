السلطة تطالب إسرائيل بالإفراج عن أموالها المحتجزة لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اجتمع اليوم مع نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، وطالبه بـ "الإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام الماضي، للضرورة القصوى في ظل الظروف الراهنة". وحسب الوكالة، بحث الجانبان في اللقاء "المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس كورونا"، وأكد بشارة أن المبالغ المحتجزة "هي حق للشعب الفلسطيني، وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية المثلى لمواجهة هذا التحدي". وبدأت إسرائيل منذ مطلع العام الماضي اقتطاع أجزاء من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، احتجاجاً على دفعها رواتب شهرية لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين. ويأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طولكرم بالضفة الغربية لفلسطيني قادم من بولندا. وشكر اشتية الكويت على تقديمها 5.5 ملايين دولار، لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا.

