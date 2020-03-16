- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلق حركة السفر مع أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في بيان اليوم الإثنين، إن الجزائر ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا، اعتباراً من يوم الخميس، بسبب فيروس كورونا. وقالت الجزائر أمس الأحد، إنها ستعلق السفر من وإلي فرنسا بدءاً من غد الثلاثاء، مضيفة أن الخطوط الجوية الجزائرية سترتب رحلات طارئة لإعادة المواطنين. وكانت وزارة الصحة الجزائرية، كشفت الأحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الوفاة الرابعة لامرأة تبلغ من العمر 84 عاماً من ولاية البليدة. وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلق حركة السفر مع أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.