الجزائر تعلق حركة السفر مع أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في بيان اليوم الإثنين، إن الجزائر ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا، اعتباراً من يوم الخميس، بسبب فيروس كورونا. وقالت الجزائر أمس الأحد، إنها ستعلق السفر من وإلي فرنسا بدءاً من غد الثلاثاء، مضيفة أن الخطوط الجوية الجزائرية سترتب رحلات طارئة لإعادة المواطنين. وكانت وزارة الصحة الجزائرية، كشفت الأحد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الوفاة الرابعة لامرأة تبلغ من العمر 84 عاماً من ولاية البليدة. وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48.

