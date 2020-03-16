بيني غانتس يعد بحكومة وحدة وطنية بعد تكليفه بتشكيلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، زعيم حزب أزرق أبيض وكتلة اليسار في إسرائيل بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد أن أيده 61 عضواً في الكنيست. وقال غانتس بعد تكليفه بالحكومة، إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تضم كل الأحزاب الإسرائيلية، بعد اجتماعه مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو، مساء أمس، بحضور الرئيس الإسرائيلي. وأوصت القائمة العربية المشتركة، وحزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان بغانتس رئيساً للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فيما أوصى 58 نائباً من الأحزاب اليمينة بنتنياهو للمنصب. وعقد الرئيس الإسرائيلي، اجتماعاً ضم نتانياهو وغانتس، مساء أمس الأحد، في محاولة أخيرة لدفع الطرفين على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، والخروج من المأزق السياسي، إلا أن هذه الجهود قد لا تؤتي ثماراً في ظل المعطيات الحالية. وافتتح الكنيست الإسرائيلي، اليوم، دورته الـ 23 بعد أكثر من أسبوعين من الانتخابات الأخيرة، وسيؤدي أعضاء الكنيست اليمين الدستورية في مجموعات من 3 أعضاء عن كل حزب، أي على 40 جولة.

