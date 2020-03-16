تايوان تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا وتوسع التحذير من السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أعلنت تايوان تسجيل 8 إصابات إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الإثنين، في أكبر زيادة يومية، رغم أن جميع المصابين الجدد، وصلوا البلاد من الخارج. وبلغ إجمالي الإصابات في تايوان 67، ومن أحدث المصابين عائدون من النمسا وألمانيا. وقالت تايوان يوم السبت، إنها ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على الوافدين إلى البلاد من منطقة شنغن الأوروبية إضافةً إلى بريطانيا وأيرلندا. وقالت الحكومة في بيان اليوم، إنها ستوسع نطاق التحذير من السفر وتنصح الناس بتجنب السفر لغير الضرورة الملحة إلى 13 دولة في شرق أوروبا، و15 دولة في الشرق الأوسط، و5 دول في أمريكا الشمالية، و9 دول في آسيا الوسطى. وحصلت تايوان على إشادة من خبراء دوليين على إجراءات الوقاية المبكرة التي اتخذتها لمنع انتشار الفيروس، لكنها الآن تكثف الإجراءات لمنع دخول حالات من الخارج. وسجلت تايوان وفاة وحيدة بالفيروس، وتعافى 22 منه وخرجوا من المستشفيات، وباقي الحالات في حالة مستقرة.

