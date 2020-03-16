شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 853 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 853، بعد تسجيل 129 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات اقترب من 15 ألف بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة. وأعلن أن 4996 من المصابين تعافوا بالفعل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".





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