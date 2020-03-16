شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترسل طائرة إلى إيطاليا لإجلاء مواطنيها من ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 ذكر تلفزيون سي.سي.تي.في الرسمي الصيني اليوم الإثنين أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر بها وباء فيروس كورونا. وقال التلفزيون إن "الرحلة حملت 125 مواطناً وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشغ يانغ". وأضاف، أن "الإدارات المعنية أجرت الفحوص الصحية والتدقيق الطبي على كل المسافرين".





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