شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية بمصر تضبط طالب بـ"طب الأزهر" لتحريضه على عدم فحص حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تمكنت الأجهزة الأمنية بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، من ضبط إبراهيم عبدالحميد عبدالمالك، طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر بمصر.

Advertisements جاء ذلك بسبب قيامه بتحريض الأطباء والعاملين بوزارة الصحة المصرية بعدم المشاركة في فحض حالات الإصابة بفيروس كرونا المستجد، وتصعيد تحركاتهم تجاه قرار السيدة وزيرة الصحة. وتولت النيابة التحقيقات.

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