شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف العمانية توقف إقامة صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 أصدرت وزارة الأوقاف العمانية اليوم الإثنين، إشعاراًٍ يإيقاف إقامة صلاة الجمعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. وألزمت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها على موقع تويتر، "الأئمة والخطباء ووكلاء المساجد والجوامع والقائمين عليها التقيد التام بهذا القرار لحين صدور ما يفيد برفع هذا الحرج".





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