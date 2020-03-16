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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
سجلت إسبانيا حوالى ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد في 24 ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات من 288 إلى 297، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، اليوم الإثنين. وقال منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية فرناندو سيمون، إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744، لكن هذا الارتفاع في العدد يدل على تباطؤ، بعد رصد حوالى ألفي حالة بين السبت، والأحد. وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مساء السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بمنع السكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة من الخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى العمل أو لضرورات مثل شراء الطعام، أو الأدوية، أو للعلاج.
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