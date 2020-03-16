شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا توقف الرحلات من إيران والصين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 قالت صحيفة بيلد الألمانية نقلاً عن مصادر حكومية إن وزارة النقل تعتزم وقف الرحلات من إيران والصين بهدف تحجيم انتشار فيروس كورونا. ويشهد البلدان انتشاراً واسعاً للفيروس، الذي ينتشر بسرعة أيضا في أوروبا.





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