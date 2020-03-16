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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج "أكاذيب الجارديان" يتصدر تويتر .. ويكذب الصحيفة البريطانية حول أعداد حالات كورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تصدر هاشتاج "أكاذيب الجارديان" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالتزامن مع ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر.
وادّعت صحيفة البريطانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تجاوز الـ19 آلاف حالة، وهذا يخالف بصورةٍ كبيرةٍ الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة المصرية بصورةٍ مضخمةٍ.
وزعم الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، أن "عدد حالات فيروس كورونا بمصر تفوق بكثير، الذي أعلنته وزارة الصحة المصرية".
وذكر والش، في تغريدةٍ له على "تويتر"، "أقم بإعادة نشر تغريدة للتوضيح ، دراسة كندية تشير إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر يناهز الـ19 ألف حالة والحد الأدنى من الحالات يقترب من 6 آلاف حالة، مصر تقول رسميًا إن هناك 110 حالات إصابة بالفيروس لكن الرقم الفعلي أعلى بكثير".
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، إلى غاية الآن 126 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى غاية، من بينهم حالتا وفاة فقط.
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