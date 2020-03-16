اليونان تفرض حجراً صحياً على الوافدين الجدد وتغلق متاجر بالتجزئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 قالت اليونان اليوم الاثنين إن الوافدين من خارج البلاد سيوضعون في حجر صحي لمدة أسبوعين، بينما سيتم إغلاق متاجر البيع بالتجزئة اعتباراً من الأربعاء المقبل. وقال متحدث حكومي إن "المتاجر الكبرى والصيدليات وخدمات توصيل الطعام مستثناة من هذه الإجراءات".





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