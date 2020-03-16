الرئيس اللبناني يؤكّد ضرورة التشدد في تطبيق إجراءات إعلان التعبئة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأحد بعد إعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا. وتابع الرئيس عون اليوم الإثنين في قصر بعبدا، مراحل تنفيذ الإجراءات، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. وتلقى الرئيس عون "سلسلة تقارير من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء". يذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت أمس الأحد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 29 مارس (آذار) الجاري، واتخذ سلسلة قرارات تطبيقية لهذا الإعلان، إبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من بعد غد الأربعاء. كما قرر المجلس اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والادارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة. وقرر تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

