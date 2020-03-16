وزير الخارجية المصري يبدأ غدا جولة أفريقية بشأن سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

يتوجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غداً الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا في مُستهل جولة أفريقية خارجية تشمل كذلك كلاً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس السيسي، إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة. كان وفدا من وزارة الخارجيةالمصرية، برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل، قد زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من الرئيس السيسي إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص. وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.

