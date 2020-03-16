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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق طولكرم بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، عن إغلاق محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر قرار إغلاق مدينة طولكرم من الان وحتى اشعار آخر، ويمنع الدخول منها والخروج وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بعد الإعلان عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من طولكرم. وبهذا القرار تكون محافظة طولكرم ثاني محافظة فلسطينية يتم إغلاقها، بعد إغلاق محافظة بيت لحم منذ نحو 10 أيام. وعلى صعيد متصل أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أن الحجر الصحي سيطبق على كل الفلسطينيين القادمين من الخارج اعتباراً من اليوم الإثنين، وسيخض القادمون للحجر الطبي لمدة 14 يوماً. وأضافت أن الحجر الطبي لنفس المدة سيطبق أيضاً على المغادرين من الجسور إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
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