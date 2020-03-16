شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 19 إلى 31 مارس (آذار) الجاري. وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هذا الأجراء تم اتخاذه كوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.





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