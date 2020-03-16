مصر تنفى شائعة وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 19 ألفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

نفى مجلس الوزراء المصري، ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية حول تواجد 19 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر. وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد 15 مارس(آذار) بلغ 126 حالة من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل. وأكد مجلس الوزراء المصري، أن مصر تتعامل بشفافية كاملة في الإعلان عن أي حالات مصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت منذ ساعات على لسان ممثلها في لقاء على قناة CNN بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها في السيطرة على معدلات انتشار الفيروس، نظراً لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوى الأنظمة في المنطقة.

