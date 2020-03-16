شكرا لقرائتكم مصر تعلق حركة الطيران بجميع المطارات.. خوفاً من الوباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، تعليق حركة الطيران بمطارات البلاد كاملة اعتبارا من ظهر الخميس المقبل الموافق 19 مارس/آذار الجاري وحتى 31، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء أو الجائحة.

كما ألزم القرار تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية خلال ساعات، بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.

وناشد مدبولي في مؤتمر صحافي بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، المصريين للالتزام والبقاء في منازلهم، داعيا المواطنين إلى عدم الاستهتار والاستخفاف، واتباع لإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط.

وأكد أنه سيتم تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

الدولة تتحمل الخسائر

من جهة أخرى، أوضح مدبولي أن السلع الاستراتيجية تكفي البلاد شهورا إضافية، ولا داعي للتهافت على الشراء.

كما قال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات احترازية لتجنب المشاكل الكبيرة التي وقعت في دول أخرى، مضيفا "هذه القرارات لها تبعات وخسائر اقتصادية تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين".

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يشار إلى أن مصر كانت الدراسة اعتبارا من الأحد بعد الإجراءات التي جرى الإعلان عنها سابقا، بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين.

واتخذت الدولة إجراءات تهدف إلى طمأنة السياح إلى أن زيارتها آمنة، بعد إصابة ركاب على متن باخرة نيلية بالفيروس، حيث خضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان.

100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

في السياق، أعلن بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما قرر السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.

إلى ذلك طلب الرئيس تدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.

أما وزارة الصحة المصرية فكانت أعلنت الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 126 بعد تسجيل 16حالة جديدة، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.