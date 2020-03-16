رئيس الوزراء: خفض عدد العاملين بالدولة خلال ساعات.. ووزير الإعلام يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 150 بينهم 80 مصريا و3 وفيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس سيصدر خلال ساعات قليلة قرارًا بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية، بما يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر مجلس الوزراء: "هذا القرار يستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للدولة". حسبما نشر موقع "مصراوي".

كما أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، و3 وفيات، حتى الآن، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منذ قليل.

وأضاف هيكل أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المواطنين، ولا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا يحدث كارثة، لافتا إلى إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين .



وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.