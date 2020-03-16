رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع.. ويناشد المواطنين: "بلاش استهتار واستخفاف بالفيروس"

أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ اجراءات لحماية أفراد أسرته".

وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه يناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأجهزة المعنية، ولدنيا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة، موضحًا إن كل مواطن مسئول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر مجلس الوزراء: "دور الناس مهم، لما أخدنا قرار إغلاق المدارس والجامعات كان الهدف إن ولادنا ميكونوش في الشوارع وللأسف ده حصل".

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وتابع رئيس الوزراء: "لابد أن نحد من ممارساتنا وسلوكياتنا والتجمعات الكبيرة، لا يجب أن نأخذ هذا الموضوع بعدم استهانة، أمامنا أسبوعين، مهم جدًا نكون كلنا على قدر الالتزام والمسئولية فيهم علشان نقدر نخلي الموضوع على قدر محدود من الانتشار". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليومالاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازه لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان في استقبالها الانبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبيه والتنفيذية.