نهرا اتصل بمستشفى النيني مستفسرا عن شخص مشتبه باصابته بكورونا

اجرى محافظ الشمال ​رمزي نهرا​ اتصالا برئيس ​مستشفى النيني​ في طرابلس وهيب النيني، بعد ان تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وجود شخص مصاب بفيروس "كورونا" داخل المستشفى.



واكد النيني للمحافظ نهرا ان" ثمة مواطنا في المستشفى مشتبه بإصابته، وقد اجري الفحص اللازم له، وارسل الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وتم ادخاله الى غرفة الحجر الصحي، بانتظار صدور النتيجة يوم غد، وتمنى النيني على الاعلاميين والمواطنين "توخي الحذر، وعدم تضخيم الامور، مؤكدا ان "كل الاشخاص الذين احتكوا بالمريض المذكور، تم وضعهم في الحجر الذاتي في منازلهم".

وشكر ادارة المستشفى والفريق الطبي فيها، ودعا الى "اعتماد الشفافية المطلقة، في إعلان المعلومات المتصلة، مشددا على "الالتزام بتعليمات ​وزارة الصحة​ وقرارات ​مجلس الوزراء​ لتخطي هذا الازمة".

واجرى اتصالا آخر برئيس بلدية راسمقا في الكورة سيمون نخول واستفسر منه عن وجود امراة من البلدة مصابة "بالفيروس"، حيث اكد له "ان المريضة قد خضعت لاختبار "الكورونا" وجاءت النتيجة سلبية، وهي بصحة جيدة ولسيت مصابة بهذا الوباء.

