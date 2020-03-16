البستاني: سأخصص راتبي لشهر اذار للصندوق الوطني لمكافحة كورونا

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "تماشيا مع عادتي منذ انتخابي في أيار 2018 بتخصيص كامل راتبي النيابي كل شهر لاعمال خيرية وقضايا وطنية، سأخصص راتبي النيابي لشهر آذار للصندوق الوطني لمكافحة وباء "​كورونا​" دعما للمستشفيات الحكومية التي تعتني باللبنانيين".

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