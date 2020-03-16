حملة الدفاع عن المودعين: على المصارف التوقف عن اعتماد نظام الحصص التمويلية

ذكرت حملة الدفاع عن المودعين جمعية مصارف ​لبنان​ بوجوب العمل على عودة الثقة المفقودة مع المودعين خاصة في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة التي يعيشها الوطن، ليكون ​القطاع المصرفي​ شريك في الخروج من ​الأزمة​، لا مساهماً في أزمة إجتماعية جديدة تفاقم الوضع الحالي.

ورأت الحملة أنه من واجب ​المصارف​ "التوقف عن اعتماد نظام الحصص التمويلية المذل: الذي تتبعونه منذ بداية الأزمة المصرفية بتحديد سقوف مجحفة للمودعين لسحبها من ودائعهم، وبالعملة والسعر الذي ترتأون خاصة أن كثير من المودعين يعتاشون من سحوباتهم، ودفع أموال المودعين كسحوبات عند استحقاقها بلا أي سقوف أو أي تخفيض وبعملة الحساب نفسه".

وأكدت الحملة أنه "يجب السماح للأهل بتزويد أبنائهم في الخارج بأموال تعينهم على ​القضاء​ لأشهر في فترة الحجر الصحي، أو لتمويل رغبتهم في العودة للوطن، وإزالة السقوف على السحوبات أو تخفيضها وبعملة الحساب، كما تفعيل وزيادة عمليات السحب عبر معدات التجزئة أو ما تعرفPoint Of Sales:لتلبي حاجات المواطنين في ​المستشفيات​، المختبرات، ​الصيدليات​، السوبرماركت وغيرها".

وشددت على "وجوب زيادة السقوف عبر مكناتATM وبعملة الحساب لتسهيل سحب الأموال: لإجراء الفحوص المخبرية والصحية، وأغراض التموينخلال فترة الحجر في الأسابيع القادمة"، معتبرة أنه "حان الوقت لتعي المصارف في لبنان دورها الحقيقي كوسيط بين المودع وعملية الإستثمار والإنتاج لا قابض على أموال المواطنين من أجل أغراضكم الخاصة ومراكمة ثرواتكم، والقادم من الأيام سيجعلنا نقف على ما تقومون به، وسيكون لنا موقف لحماية أموال المودعين داخلياً وخارجياً، خاصة أن الجهات القضائية التي آمنّا أنها قد تكون حامية لحقوق المودعين، أظهرت لنا الأسابيع الماضية أنها رضائياً متواطئة معكم".