العثور على طفلة حديثة الولادة أمام إحدى الجمعيات في عشقوت

ادعى امام فصيلة ​عشقوت​ رئيس احدى الجمعيات انه تم العثور في بلدة عجلتون امام مركز الجمعية على طفلة حديثة ​الولادة​ مجهولة الهوية والجنسية وهي بحالة جيدة. وتم تكليف الطبيب الشرعي للكشف عليها.

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