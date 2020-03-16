كنعان: نعمل لتأمين مستلزمات كشف عوارض الوباء للبلديات

تواصلت اليوم حملة تعقيم ​المتن الشمالي​ التي أطلقها النائب ​ابراهيم كنعان​ منذ يومين بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​البلديات​، وتوسعت لتشمل بالإضافة للبلديات والكنائس والقاعات الاماكن العامة ومراكز ​الدفاع المدني​ المحال و​المدارس​ والملاعب.

وبعدما شملت الحملة في اليومين الماضيين ​الضبية​ و​جورة البلوط​ و​بسكنتا​ والمروج، طالت حملة التعقيم اليوم مركز بلدية المطيلب ومركز ​الشرطة​ والحضانات، وكنيسة مار الياس للروم الارثوذكس.



وفي ​بصاليم​، جرى تعقيم مبنى ​البلدية​ و​كنيسة مار جرجس​ ومركز الدفاع المدني.



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كذلك باتت ​بلدية قرنة شهوان​ والكنائس فيها وفي ​بيت الككو​ وعين عار والحبوس معقّمة في سياق ​الوقاية​ من فيروس ​الكورونا​، اضافة الى كنيسة مار جرجس للروم الكاثوليك في ​بكفيا​.



وتستكمل هذه الحملة غدا في بتغرين و​الخنشارة​ والمتين ونابيه و​ضهر الصوان​ والمياسة، ليرفع المتن مستوي الوقاية فيه، مع الطلب من الاهالي والسكان التقيد بالارشادات، لسلامتهم وسلامة عائلاتهم ومحيطهم، ومع تأكيد على قاعدة البقاء في المنازل كأهم تدبير وقائي يجب الالتزام به بشكل كامل للحدّ من انتشار الوباء.

وأعلن كنعان أنه يعمل على تزويد - من مصادر خاصة - البلديات المتنية الراغبة ببعض ​المستلزمات الطبية​ التي تساعد في كشف إصابة المواطنين و​النازحين​ بعوارض الوباء، وأمل بتعميم هذه المبادرة على كل المناطق اللبنانية.