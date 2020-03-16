رئيس مستشفى صيدا الحكومي: نعمل لتأمين جهاز فحص الكورونا وتجهيز طاقمنا الطبي بالحماية اللازمة

أكد رئيس مجلس ادارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ الدكتور احمد الصمدي، في تصريح صحافي، "العمل على تأمين جهاز فحص ​الكورونا​ وتجهيز الطاقم الطبي بوسائل الحماية اللازمة بعد ان انهينا الاستعدادت اللوجستية والعملية في الطابق الثاني الذي تم تخصيصه لاستقبال مرضى وباء كورونا المستجد في حال ظهور اصابات في ​مدينة صيدا​ والجنوب".

وأشار إلى أنه "رصدت للمستشفى وبمتابعة من فريق العمل في وزارة الصحة مبالغ مالية لشراء جهاز فحص الكورونا بالاضافة الى تأمين التجهيزات الدفاعية من اقنعة وبذات وقفازات لحماية الطاقم الطبي اثناء عمله، فيما تأخذ الوزارة على عاتقها تأمين اجهزة التنفس الاصطناعي والاشعة التي يحتاجها قسم الحجر لدينا".

ولفت الى ان "فريقا من ​منظمة الصحة العالمية​ زار المستشفى قبل عدة ايام عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة حيث تفقد الطابق المخصص لمرضى الوباء واطلع على قدرته الاستيعابية من الاسرة والحاجات والمستلزمات الطبية اللازمة".

وأكد "ان المستشفى لا زال يستقبل حالات المشتبه بها وفق الاجراءات الطبية المعتمدة ويتم تصنيفها تبعا للفحوص المخبرية العادية التي يتم اجراؤها للمرضى، ويتخذ القرار بالتنسيق مع فريق ​مستشفى بيروت الحكومي​ في حال كان هناك من حالات تستدعي نقلها الى بيروت".