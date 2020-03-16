قوى الأمن عممت أوصاف فتاة تعرّضت لحادث صدم أدّى إلى وفاتها

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص أوصاف فتاة في العقد الثالث من العمر، معتدلة البنية قصيرة القامة، بشرتها بيضاء شعرها قصير، عريضة الحاجبين يظهربعض الشعر في عدة أماكن من وجهها، التي تعرّضت بتاريخ 14/03/2020 ل​حادث صدم​ في محلة ​ذوق مصبح​ يسوع الملك-كسروان أدّى إلى وفاتها، وعثر بحوزتها على حقيبة يد بداخلها دمية أطفال وإبريق شاي.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أي معلومة عنها الاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 917000/09 مقسّم 126، للإدلاء بما لديهم من معلومات.