يمق: لا يجوز ان تحرم طرابلس والشمال من مخصصات منظمة الصحة العالمية

أشار رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ أن "طرابلس تعيش بحذر تحت وطأة الحديث عن ​كورونا​ في العالم، من جهتنا كبلدية ننفذ اجراءات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة​ وقمنا بتقليص عدد الموظفين واقتصار العمل على الضروريات".

وطالب يمق "وزراء ونواب المدينة بالضغط لتخصيص مركز قادر على الاستيعاب والمتابعة لحركة المرض السريعة، ولا يجوز ان تحرم طرابلس و​الشمال​ من حصتها من المخصصات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، والى الان لم نسمع ان للشمال مخصصات لمتابعة الوباء والحد من انتشاره، وكما قلت يجب الاخذ بعين الاعتبار مساعدة فقراء طرابلس الذين سنطلب منهم البقاء في منازلهم، وهنا علينا تأمين لقمة العيش لهم، وعلى المواطن ان يكون على بينة وتفهم لحجم المشكلة وتتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة".