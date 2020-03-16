رؤساء بلديات جبيل: أفرجوا عن مستحقات البلديات التي لم نقبضها منذ العام ٢٠١٧

اشار رؤساء بلديات ​قضاء جبيل​ إلى انه "لمّا كنا كبلديات قضاء جبيل نقوم بواجباتنا على أكمل وجه ونتابع شؤون أهلنا في كافة البلدات الجبيلية، ونتحمّل نفقات ومصاريف بتمويل ذاتي من أهلنا وأبناء بلداتنا، نجد أنفسنا اليوم في حالة عجز إن لم نقل أكثر، وفي ظلّ الأوضاع الصحية الطارئة والإستثنائية التي نعيشها مع حملات مكافحة انتشار فيروس ​الكورونا​، وازدياد المهمات الملقاة على عاتق ​البلديات​، تجد بلدياتنا نفسها عاجزة عن القيام بها بسبب انعدام الوسائل والإمكانيات لديها".

وفي كتاب مفتوح موجه ل​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ ووزيري المالية والداخلية، سأل رؤسات البلديات :"كيف لنا اليوم محاربة الوباء ونحن من دون أسلحة؟ أتطلبون منا المواجهة بالأيدي والصناديق الفارغة؟ لقد أصبحنا في وضع نتكل فيه على المواطن بدل أن يتكل المواطن علينا، أتدرون إلى أي دُركٍ وصلنا".

ورأى رؤساء البلديات أنه "لم تعد تكفي البيانات والمطولات الإنشائية في ظل غياب الدعم المادي والملموس، بل ان استمراره هو "ضحك على الدقون" ويدفعنا نحو الإنتحار، لذلك نطلق اليوم نداءنا هذا فأفرجوا عن مستحقات البلديات التي لم نقبضها منذ العام ٢٠١٧، أعيدوا للبلديات أموالها كي تتمكن من تأمين التجهيزات الصحية اللازمة في هذا الظرف الخطير الذي نعيشه، وننجح في مواكبة المرحلة مع الجهود الجبارة التي يبذلها سعادة ​محافظ​ ​جبل لبنان​ وسعادة قائمقام جبيل ورئيس اتحاد بلديات جبيل".