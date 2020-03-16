قام متطوعون من جهاز الإنقاذ المدني التابع "لرابطة أبناء بيروت" بالتعاون مع "هيئة الإغاثة البيروتية" وبمبادرة من احدى المؤسسات التجارية بتعقيم شوارع مدينة بيروت صباح اليوم 16 آذار 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر متطوعون من رابطة أبناء بيروت عملوا على تعقيم عدد من شوارع المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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