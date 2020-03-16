شركة ألفا تعلن التعبئة الداخلية وتبدأ تطبيق سياسة العمل عن بُعد

أعلنت ​شركة ألفا​، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، أنها بدأت اليوم تطبيق ​سياسة​ "خليك بالبيت" والعمل عن بُعد ضمن خطة تأمين إستمرارية الخدمات خلال الأزمات من أجل الحد من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار ​فيروس كورونا​.

ولفتت الى انه "‫بموجب هذا الاجراء الطارئ الذي يشمل كل متاجر ألفا المقفلة منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى إشعار آخر، ستبقى كل خدمات ألفا مؤمنة للمشتركين بشكل طبيعي وسلس، مع حرص الشركة في الوقت نفسه على أن تُجنّب موظفيها التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي. وتاليا، سيواظب هؤلاء على العمل من بعد، إن من منازلهم، أو حيث تقتضي الحاجة القصوى والطارئة، بالطبع من دون تعريضهم الى أي مخاطر، وبما يوائم بين ضرورة إستمرار نشاط الشركة ودوام الخدمة من جهة، وضمان حماية كامل فريق العمل من جهة ثانية".

وطلبت ألفا من المشتركين التواصل معها عبر خدمة live chat في الموقع الإلكتروني وتطبيق ألفا الى جانب حساباتنا في فايسبوك و​تويتر​ كما وستبقى خدمة الزبائن متاحة على الرقم ١١١، لكن إستثنائيا في الوقت الحالي بين الثامنة صباحا والعاشرة ليلا. ‫أما خدمة تسديد الفواتير فتبقى متاحة في الفروع العاملة العائدة الى OMT وBOB Finance وCash United وLibanpost.