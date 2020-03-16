دياب تفقد غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث

تفقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، في حضور وزيري التربية طارق المجذوب والاتصالات طلال حواط.
واطلع دياب على "خطة عمل الغرفة، وأعطى توجيهاته لتفعيلها، خصوصا لجهة متابعة الغرفة بكافة المعلومات المتعلقة بفيروس "الكورونا"، إضافة الى وضع ممثلي الوزارات بتصرف غرفة العمليات.
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