اخبار العالم

دياب تفقد غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تفقد رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، في حضور وزيري التربية ​طارق المجذوب​ والاتصالات ​طلال حواط​.

واطلع دياب على "خطة عمل الغرفة، وأعطى توجيهاته لتفعيلها، خصوصا لجهة متابعة الغرفة بكافة المعلومات المتعلقة بفيروس "​الكورونا​"، إضافة الى وضع ممثلي الوزارات بتصرف غرفة العمليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب تفقد غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا