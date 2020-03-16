أشارت ​بلدية بكفيا​ المحيدثة إلى أنه "نظرا للمعلومات المتوفرة عن إمكانية حمل عدد من الاباء اليسوعيين المقيمين في ​دير سيدة النجاة​ في بكفيا لعدوى الفيروس نتيجة لقائهم بشخص إيطالي مصاب، وبعد ان تبين ان احد الاباء مصاب بالفيروس دون اية عوارض وقد قام بخدمة القداس يومي الاربعاء والاحد، ندعو جميع الاشخاص الذين شاركوا في القداديس الى اتخاذ التدابير الوقائية الصحية عبر الحجر المنزلي التام وعدم الاحتكاك باشخاص آخرين لحين انقضاء فترة الحجر المطلوبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بكفيا المحيدثة دعت المشاركين بقداديس الاربعاء والسبت والأحد لالتزام الحجر المنزلي بعد إصابة أحد الاباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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