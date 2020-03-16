اشارت ​المديرية العامة للأمن العام​ إلى أنه "يتداول بعض الناشطين على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ معلومات عن اصابة أحد عناصر دائرة أمن عام ​مطار بيروت الدولي​ من بلدة ​عين كفرزبد​ ب​فيروس كورونا​ وتم نقله إلى المستشفى، لذا يهم المديرية أن توضح أن العنصر موضوع المعلومات المتداولة أجرى بتاريخ اليوم الفحوص المخبرية لفيروس كورونا وهو في الحجر الصحي في منزله لحين صدور النتيجة، علماً أنه لم تظهر أي عوارض عليه تشير إلى اصابته بالفيروس المذكور". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: أحد عناصرنا أجرى الفحوص المخبرية لفيروس كورونا وهو في الحجر الصحي لحين صدور النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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