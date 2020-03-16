المحكمة العسكرية قررت إسقاط التهم بحق عامر الفاخوري

قرّرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة إسقاط التهم بحق ​عامر الفاخوري​، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه.

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