وزير الاقتصاد وجه مذّكرة لكافة الأفران والمخابز لاتباع ارشادات السلامة

وجه وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ مذّكرة لكافة الأفران والمخابز العاملة في ​لبنان​ لاتباع ارشادات السلامة تفادياً لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ استناداً الى قرار ​مجلس الوزراء​ باعلان التعبئة العامة.

وقد طلب الوزير نعمه من كافة الأفران والمخابز العاملة في لبنان التقيّد بالإرشادات التالية:

-القيام بإجراءات استثنائية وطارئة وذلك بشكل يومي لكلّ موظف عند دخوله المؤسسة: أولاً أخذ الحرارة، ومن ثمّ تأمين مكان لغسل اليدين بالصابون واستعمال مناشف ورقية.

-القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم المخبز وصالة العرض وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

-استعمال الكمّامات أثناء تحضير المنتوجات داخل الفرن وأثناء القيام بخدمة الزبائن، بالإضافة الى غسل اليدين كل ساعة، وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

-العمل على مراقبة حرارة العمّال والموظّفين بشكل دائم.

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-إقامة دورات تدريبيّة وتوجيهيّة للعمال والموظّفين ووضع منشورات عن كيفية غسل اليدين وآداب العطس السليم وغيره من اجراءات، وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

-الإعلان والإفصاح فوراً حين وجود أي عوارض صحيّة.

-تعقيم السّيارات التي تنقل العمّال إذا وجدت وتعقيم أماكن سكنِهم.

-وضع على مدخل كل صالة فرن معقِّم ومطهِّر لليدين وكمّامات وقفّازات لاستعمالها من قِبل الزّبائن.

-وأخيراً وتجنّباً لِأي طارئ قد يعيق التنقّل على الطّرقات، تخزين مواد أوّليّة لصناعة ​الخبز​ قدر الإمكان.