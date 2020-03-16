شبيب طلب من المواطنين والمقيمين في بيروت التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى

طلب محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ من المواطنين والمقيمين في ​مدينة بيروت​ التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات باشكالها كافة في الأماكن العامة والخاصة.

وبموجب قرار أصدره يحمل الرقم رقم ٩١٤/ب، تقرر الطلب من الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلاف أنواعها و​المهن الحرة​ التوقف عن العمل، مع مراعاة حالات الضرورة القصوى التي يتم تقديرها في كل حالة على حدة، ويستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها، الشركات والمؤسسات العاملة في مجالنقل البضائع جوا وبرا وبحرا.

وقد كلف المحافظ شبيب ​شرطة بيروت​ مراقبة تنفيذ مضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.