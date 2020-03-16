النشرة: شرطي بلدي يتعرض للإعتداء في بلاط والمعتدي خرج من التوقيف بسند إقامة

علمت "​الخليج 365​" أن الشرطي البلدي م. ن في ​بلدية بلاط​ – ​مرجعيون​ تعرّض للإعتداء مساء امس بآلة حادة خلال قيامه بواجبه في إقفال المحال التجارية في البلدة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" أن الشرطي أُصيب في عينه إصابة بالغة، تحتاج بحسب ​تقرير​ الطبيب الشرعي الى 5 أيام من الراحة، وأن المعتدي أصبح حرّا بسند إقامة بعد توقيفه لساعات قليلة".