النشرة: شرطي بلدي يتعرض للإعتداء في بلاط والمعتدي خرج من التوقيف بسند إقامة

علمت "الخليج 365" أن الشرطي البلدي م. ن في بلدية بلاط – مرجعيون تعرّض للإعتداء مساء امس بآلة حادة خلال قيامه بواجبه في إقفال المحال التجارية في البلدة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" أن الشرطي أُصيب في عينه إصابة بالغة، تحتاج بحسب تقرير الطبيب الشرعي الى 5 أيام من الراحة، وأن المعتدي أصبح حرّا بسند إقامة بعد توقيفه لساعات قليلة".
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