المحكمة الدستورية الروسية توافق على تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن المحكمة الدستورية الروسية وافقت على تعديلات تسمح للرئيس ​فلاديمير بوتين​ بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين.

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