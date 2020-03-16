المحكمة الدستورية الروسية توافق على تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن المحكمة الدستورية الروسية وافقت على تعديلات تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين.
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