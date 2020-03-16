الصحة الصومالية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أكدت وزيرة الصحة ​الصومال​ية فوزية أبيكار نور تسجيل "أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، بعد وضعها أربعة صوماليين قدموا من ​الصين​ الأسبوع الماضي في الحجر الصحي، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة".

وشددت نور، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "الوزارة تعمل على احتواء المرض".