الصحة الصومالية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أكدت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور تسجيل "أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بعد وضعها أربعة صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضي في الحجر الصحي، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة".
وشددت نور، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "الوزارة تعمل على احتواء المرض".
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