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الصحة الصومالية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

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أكدت وزيرة الصحة ​الصومال​ية فوزية أبيكار نور تسجيل "أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، بعد وضعها أربعة صوماليين قدموا من ​الصين​ الأسبوع الماضي في الحجر الصحي، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة".

وشددت نور، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "الوزارة تعمل على احتواء المرض".

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