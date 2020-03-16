السلطات الهولندية: ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 24 حالة

أكد المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 حالة، في حين تصاعدت أعداد الإصابات إلى 1423 حالة.
بالتوازي، كان الرئيس الهولندي مارك روته، أمر سكان البلاد بالكف عن المصافحة، ناصحاً إياهم بالتلامس بالقدمين أو المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره، وذلك في إطار مساعي الدولة مكافحة فيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، تمكّن باحثون من جامعتين هولنديتين، من اكتشاف جسم مضاد لفيروس كورونا يمنع عدوى سارس1 و سارس2، وكان مُخزنا بالفعل في ثلاجة المركز الطبي لجامعة إيراسموس الهولندية في روتردام.
وأشار موقع "إينوفيشن أوريجنز" الأوروبي المتخصص في الأبحاث العلمية، إلى أن الجسم المضاد يجب اختباره أولا على البشر وهذا سيستغرق بضعة شهور.
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