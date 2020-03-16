اتحاد المصارف العربية يشجع على انشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا

كشف الأمين العام ل​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، ان الإتحاد يحث المصارف العربية على انشاء صندوق خاص لمواجهة ​فيروس كورونا​، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من انشائه دعم وزراء ​الصحة​ العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.

وأشاد ​إتحاد المصارف العربية​ بالخطوات المتخذة في ​دول الخليج​ التي أخذت إجراءات مالية ونقدية هامة.

كما دعا الاتحاد الى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، حيث ان دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع ​النفط​ والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة و​السياحة​، يتوقع الأستاذ فتوح أن تواجه جميع ​الدول العربية​ تحديات جدّية بسبب توقف عجلة ​الاقتصاد​ في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة في ظل الامكانات المحدودة لمعظم هذه الدول. فمن ناحية، تشير البيانات الى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود الى فترة غير معلومة.