وزير النقل التونسي يعلن إغلاق الحدود البرية مع ليبيا

أعلن وزير النقل التونسي أنور معروف، إغلاق الحدود البرية التونسية مع ​ليبيا​، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت السلطات التونسية فرضت في وقت سابق قيوداً على رحلات الطيران مع بعض الدول الأوروبية، وأوقفت السفر البحري، في حين لم تعلن ليبيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها أوقفت أغلب الرحلات التجارية الجوية والبحرية.

بالتوازي، كانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 20 حالة مؤكدة بعد تسجيل حالتين جديدتين قادمتين من ​فرنسا​.